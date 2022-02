Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Si affrontano il Milan di Pioli e la Sampdoria.

Ieri il big match tra Napoli ed Inter ha portato ad un pareggio che di fatto potrebbe cambiare di netto gli scenari di classifica. Al gol di Insigne dal dischetto ha poi risposto quello di Dzeko, con le due squadre che alla fine si sono divise la posta in palio. Un pari che darà una ghiotta occasione proprio al Milan, impegnato nel lunch match di Serie A. Si scende in campo alle 12.30.

La squadra di Stefano Pioli ha modo di sorpassare entrambe, con una vittoria che darebbe cosi la possibilità ai rossoneri di balzare in testa alla classica. Certo, all’Inter manca ancora una partita che potrebbe nuovamente rimescolare le corte e mettere i ragazzi di Inzaghi in vetta.

Nel frattempo, però, per il Milan la carta di oggi è troppo importante da giocare. La Sampdoria, dal canto suo, ha necessariamente bisogno di punti per non rischiare di finire risucchiata nei bassifondi della classifica di Serie A. L’ultima vittoria contro il Sassuolo ha dato una boccata d’ossigeno a tutto l’ambiente, ma servirà dare continuità di risultati per certificare un cambio di trend che possa dare modo di alimentare le speranza di una salvezza tranquilla.

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Rebic, Kalulu, Maldini, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessié.

Allenatore: Stefano Pioli

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincon, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Ekdal, Supryaga, Sabiri, Vieira, Ferrari, Quagliarella, Bonfanti, Trimboli.

Allenatore: Marco Giampaolo