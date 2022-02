“Fuori dal campo”: clamoroso in Serie A, l’infortunio lascia tutti increduli

Incredibile quanto successo nel match di Serie A questo pomeriggio. Raramente in un campo di calcio accade un’infortunio del genere.

Chi segue il calcio è indubbiamente abituato a vedere infortuni che coinvolgono i calciatori in campo. Qualche volta addirittura anche quelli in panchina o che si stanno riscaldando per entrare sul terreno di gioco. Decisamente più ‘insolito’ quanto successo oggi in Serie A.

Durante Empoli-Cagliari infatti, l’arbitro Federico Dionisi si è fermato per un problema al polpaccio destro. Un’infortunio abbastanza frequente se si stratta di un calciatore, molto meno se si tratta di un arbitro.

Il match che era sullo 0-0 è stato quindi momentaneamente sospeso per impossibilità da parte del direttore di gara di continuare. Dopo alcuni minuti per valutare le sue condizioni e la possibilità di rientrare in campo, Dionisi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Serie A: Empoli-Cagliari, infortunio e… nuovo arbitro

Come da regolamento in questi casi il posto di Dionisi è stato preso dal quarto uomo Valerio Marini, con Dionisi che invece si è accomodato a bordo campo a svolgere proprio le funzioni del quarto assistente.

Da segnalare comunque il grandissimo fair-play da parte dello stadio Castellani e del pubblico empolese, che ha tributato un lungo applauso allo sfortunato arbitro. La partita poi è regolarmente ripresa e continuata senza ulteriori intoppi.