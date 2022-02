Milan, la vittoria non salva il big: che stoccata di Pioli in diretta

Nonostante il successo e il primato, il tecnico del Milan Stefano Pioli non rinuncia ad una ‘ramanzina’ al suo big dopo l’episodio di oggi.

Il Milan supera la pratica Sampdoria e approfitta del pari tra Inter e Napoli. Tre punti che consentono ai rossoneri di superare le due rivali nella lotta Scudetto e di balzare in testa alla classifica.

A decidere il match un gol di Rafael Leao. Ed è proprio Leao ad essere protagonista di alcune polemiche nel dopopartita. L’attaccate rossonero, match-winner di giornata, è infatti stato sostituito da Pioli poco prima dell’ora di gioco. Una sostituzione che Leao non ha preso affatto bene. Pioli ha quindi voluto immediatamente chiarire.

“E’ stato sostituito perché stava calando un po’ l’intensità.” ha dichiarato il tecnico del Milan. “Bisogna lavorare sempre con e per la squadra. Se Rebic avesse segnato nelle occasioni che ha avuto, adesso avreste tutti un’altra opinione. Siamo soddisfatti di Leao, può essere sempre decisivo. Per il modo di giocare che abbiamo bisogna correre tanto.”

Pioli sui malumori di Leao: “Meglio fuori al 60′ che…”

Il tecnico ha poi voluto chiarire la sua posizione a riguardo. Un monito, anche in vista del futuro, per Leao e gli altri. “Il nostro modo di giocare ci porta a correre tanto. E’ normale che le energie ad un certo punto calino.”

“Preferisco togliere il giocatore al 60′ senza energia perché vuol dire che ha speso tutto piuttosto che avere giocatori che al 90′ hanno ancora altro da dare perché non hanno speso. L’importanza è la qualità dei minuti che hai fatto in campo, non la loro quantità.”