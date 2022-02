Serie A, rinviata l’intera giornata: il calendario slitta, annuncio della FIGC

Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dell’ipotesi di rinviare un’intera giornata del campionato di Serie A.

Questo weekend di Serie A appena trascorso presentava ben due big match: Napoli-Inter ed Atalanta-Juventus. Entrambe le gare sono finite con il risultato di 1-1, favorendo così il Milan, che è ritornato in vetta alla classifica. I rossoneri hanno un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi, che deve sempre recuperare la gara contro il Bologna, e due punti sui partenopei.

Al quarto posto c’è la Juventus, che ieri sera ha pareggiato al 90′ con Danilo la rete del vantaggio dell’Atalanta siglata da Malinovskyi. Con questo risultato i bianconeri restano ancora in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, perché la squadra di Gasperini, considerando anche il match che deve recuperare contro il Torino, poteva scappare via.

La fase decisiva della stagione è cominciata, visto anche che in settimana torneranno per le italiane sia la Champions League che l’Europa League. I club della Serie A sono attesi da settimane fondamentali per l’esito della loro stagione, si stanno avvicinando anche i play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale.

Serie A, Gravina: “Abbiamo richiesto il rinvio di una giornata”

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord e se dovesse vincere sfiderà la vincente dell’altra semifinale del girone tra Turchia e Portogallo. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia del 2018, la Nazionale italiana dovrà fare di tutto per cercare di centrare l’obiettivo di staccare il pass per il Qatar.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a ‘Radio anch’io sport’ ha parlato dell’ipotesi di rinviare una giornata del campionato per dare più tempo a Mancini per preparare i play-off: “Abbiamo già fatto una richiesta perché questo avvenga, anche se siamo consapevoli quanto sia intasato il calendario della Serie A. Vedremo…”.