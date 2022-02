“Vedremo…”: Mondiali, l’annuncio del bomber sorprende Mancini

In vista delle qualificazioni dell’Italia ai Mondiali spunta un nuovo nome e lo stesso calciatore parla della possibile convocazione.

Atteso e grande protagonista. Il ritorno in campo di Gianluca Caprari è stato coi fiocchi, poiché tra i marcatori del poker del Verona ai danni dell’Udinese. Al 66′ il giocatore ha siglato il tris, approfittando della ripartenza di Tameze. Il calciatore è scattato sulla destra e ha servito in area, così Caprari di testa ha approfittato e insaccato.

Un momento di gioia, anche perché nel giorno in cui il giocatore festeggiava le 200 presenze in Serie A.

“Sono contento di essere tornato. Non pensavo alle presenze, ero concentrato sulla partita e sul mio rientro in campo. Penso di aver fatto bene”, ha dichiarato a ‘DAZN’.

Verona, Caprari si candida per l’Italia di Mancini verso i Mondiali

Per Caprari è stato un momento speciale, anche perché fermo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Ritornare con una rete gli dà fiducia anche sulla propria condizione ed è inevitabile pensare all’Italia di Mancini. Un fantasista serve agli azzurri, soprattutto se si pensa agli spareggi a fine marzo verso i Mondiali del 2022. A riguardo il giocatore ha dichiarato: “Sono contento del premio di miglior giocatore del mese. Cerco di continuare a fare bene, poi vedremo”.

Ottavo in classifica, il Verona sta disputando una grande stagione e Caprari è sempre più convinto del percorso che potrà fare con i suoi compagni: “Stiamo facendo un gran campionato, siamo una squadra molto propositiva. Attacchiamo e difendiamo tutti quanti, questa è la forza del gruppo. Spendiamo tanto in campo, specialmente nei primi tempi ma ci alleniamo per questo. Dobbiamo continuare così”.