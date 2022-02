“Solo Lewandowski ha fatto meglio”: il bomber ha dimenticato la Serie A

Solo Robert Lewandowski ha fatto meglio del bomber, che in Serie A era stato una delusione: ecco tutti i numeri

La Serie A è uno dei campionati più difficili al mondo per un attaccante. Le difese sono molto chiuse e le partite si giocano come se fossero gli scacchi, anche se negli ultimissimi anni questa tendenza è andata un po’ a scemare. Tanti sono i bomber passati nel nostro campionato che all’estero hanno fatto faville, mentre in Italia sembravano pesci fuor d’acqua. Non che chi non riesca a far bene in Serie A sia di conseguenza scarso, anzi.

Un esempio è Patrik Schick, attaccante della Repubblica Ceca che ha fatto un grandissimo Europeo e che in Bundesliga ha trovato la sua dimensione. Ai tempi della Sampdoria, sembrava essere uno degli astri nascenti del calcio europeo, alla Roma ha trovato un Dzeko immortale e le difficoltà che si trovano nei grandi club della Serie A. Ecco perché è stato ceduto al Bayer Leverkusen. Probabilmente una delle migliori scelte della sua vita.

Solo Lewandowski ha fatto meglio di Schick

In questa stagione, Schick si è affermato come uno dei migliori attaccanti della Bundesliga. Lo dimostrano i numeri: i suoi 19 gol in 19 presenze, con 7 assist all’attivo, stanno trascinando il Bayer Leverkusen al terzo posto in classifica. Tutti i gol, tra l’altro, sono arrivati da dentro l’area di rigore. Un dato che testimonia il suo feeling e il suo star bene davanti al portiere, a differenza di quando giocava in Serie A.

Fin qui, Schick ha già battuto il suo record di gol in carriera e in Germania mancano ancora 12 partite prima della fine del campionato. E’ secondo nella classifica dei marcatori, dietro solo al marziano Lewandowski -a quota 26 gol…- e davanti a un altro marziano, Haaland, fermo a 16 reti.