Serie A, ora è ufficiale: cambia la classifica, c’è la sentenza

Adesso è ufficiale il cambio di classifica in Serie A: arriva la sentenza che muta le gerarchie del nostro campionato, attenzione al colpo di scena

Giocare in tempi di Covid non è sempre stata un argomento semplice per la nostra Serie A e per le altre competizione d’Europa. Anche e soprattutto, giocare sempre e comunque, garantendo la regolarità del campionato.

Lo sanno bene le società italiane, che a cavallo tra dicembre e gennaio hanno vissuto una girandola di rinvii e ostacoli. Tutti, dovuti all’esplosione di positivi che ha investito la Serie A.

A fare “scuola”, è stato il match ta Udinese e Salernitana, in programma lo scorso 21 dicembre e mai disputato per il blocco che l’ASL di Salerno impose ai granata, alle prese allora con un focolaio.

Serie A, colpo di scena in classifica: Udinese-Salernitana si rigiocherà

A causa di quella trasferta disertata, la Salernitana fu punita con un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Adesso, però, è arrivato il colpo di scena in Corte d’Appello Federale.

“La Corte accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla

le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti serie A per il conseguente svolgimento della gara”.

Così, delibera la sentenza della Corte d’Appello, che ha deciso per la nuova disputa di Udinese-Salernitana. Revocato anche il punto di penalità inflitto ai granata (ora a 13), così come i tre della vittoria ‘regalati’ ai friulani (ora a 24). A data da stabilire, il match della Dacia Arena vedrà finalmente la luce.