“Lo aspettavano dall’inizio della stagione”: caos in Spezia-Fiorentina

È in corso il secondo tempo di Spezia-Fiorentina: la furia dei tifosi non è mancata verso l’ex allenatore, pioggia di fischi per lui

È dall’inizio della gara giocata questa sera tra Spezia e Fiorentina che i tifosi non hanno nascosto la propria rabbia nei confronti del loro ex allenatore. Dagli spalti è arrivata perciò una pioggia di fischi (e di insulti) che si sono uditi nel corso del primo tempo, ma che non stanno mancando neppure in questa ripresa. È a tal proposito arrivato anche il commento sui social.

La Fiorentina è attualmente in vantaggio per 0-1 grazie al gol segnato da Piatek (che pochi minuti prima aveva fallito l’opportunità dal dischetto) su assist di Maleh. Lo Spezia sta faticando a contenere la pressione dei viola, ma non è solo questo che sta facendo parlare.

I tifosi dello Spezia attendevano probabilmente questa partita da tempo, per ritrovarsi ‘faccia a faccia’ con il proprio ex allenatore. Vincenzo Italiano, infatti, a sorpresa, la scorsa estate ha deciso di lasciare il club per firmare con la Fiorentina, un gesto che non è stato assolutamente apprezzato.

Quelli dello Spezia aspettavano questa partita da inizio stagione per fischiare Italiano. — Vincenzo Orabona (@VincenzoOrab96) February 14, 2022

I tifosi dello Spezia stanno facendo pagare a #Italiano ogni minima particella dell'inchiostro usato per firmare il contratto con la Fiorentina.#SpeziaFiorentina — Vittorio Rotondaro (@VittoRoto) February 14, 2022

Su ‘Twitter’ gli utenti si sono scatenati, un po’ come i tifosi dello Spezia dagli spalti. Tra i tweet più emblematici si legge infatti: “I tifosi dello Spezia stanno facendo pagare a Italiano ogni minima particella dell’inchiostro usato per firmare il contratto con la Fiorentina.”

Ma ancora: “Ma aiuto. Neanche i tifosi di Spezia e Fiorentina si ricordavano di questa partita probabilmente”, a cui è stato però commentato in risposta: “Quelli dello Spezia aspettavano questa partita da inizio stagione per fischiare Italiano“. Quasi certamente gli insulti gridati dei presenti allo stadio sono stati uditi anche dagli spettatori del match che sono comodamente a casa.