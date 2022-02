“Il classico scaricabarile”: Juve, che frecciata ad Allegri

La lotta scudetto è ancora aperta: Inter, Milan e Napoli corrono in testa alla classifica, l’ex nerazzurro dice però la sua sulle parole di Allegri

La lotta scudetto appare sempre più aperta. Inter, Napoli, Milan soprattutto continuano ad inseguire la continuità di risultati per cercare di restare ancorati alla vetta della classifica. Attualmente in prima posizione c’è il Milan con 55 punti, segue l’Inter con 54 punti e una partita in meno da dover recuperare, mentre al terzo posto si posiziona il Napoli con 53 punti.

L’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi, intervistato da ‘Calciomercato.it’, ha voluto perciò dire la sua su questa classifica cortissima. Ha compiuto un’analisi approfondita di quanto vissuto dalla squadra guidata da Simone Inzaghi. Non sono, però, mancati i riferimenti neppure alla Juventus di Massimiliano Allegri. E in particolare alle affermazioni rilasciate sull’ipotetica vittoria del titolo da parte dei nerazzurri.

Quella di Bergomi è stata perciò un’analisi approfondita di un campionato di Serie A che sembra voler restare aperto e avvincente. I big match di Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, giocati in questa 25esima giornata, non hanno in fin dei conti smosso più di tanto il punteggio quindi tutto può ancora succedere.

Lotta scudetto, parla Bergomi: “Allegri sull’Inter? Siamo al classico scaricabile”

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, quindi, Beppe Bergomi ha parlato così: “Allegri dice che vince l’Inter? Siamo al classico scaricabarile, in questo momento in testa c’è il Milan che ha ritrovato grande entusiasmo dopo il derby. Il Napoli è una squadra molto forte e profonda. L’Inter, se mi avessero detto sei mesi, che a questo punto della stagione si fosse ritrovata con questi punti in campionato, con il passaggio del turno in Champions, con la vittoria della Supercoppa ed in semifinale di Coppa Italia, non ci avrei creduto. L’Inter sta facendo bene per quella che è stata la rivoluzione estiva. Sono tutte alla pari quelle tre”.

In merito al tour de force che l’Inter sta affrontando in questi ultimi giorni, tra campionato e coppe, e alla gara contro il Liverpool, Bergomi ha affermato: “Vado allo stadio a vederla. Purtroppo per l’Inter ha avuto un calendario asimmetrico bruttissimo che aumenta il coefficiente di difficoltà di una partita, ovviamente, già durissima. Ha avuto una gara dietro l’altra di grande livello, Inzaghi non ha mai potuto fare rotazioni importanti. Sarà una gara dal ritmo elevato, deve esser affrontata così”.