“Stai attento, è un bugiardo…”: Messi, rivelazioni spiazzanti sul PSG

Un approfondimento di ‘El Pais’ racconta i retroscena relativi all’arrivo di Leo Messi al PSG, ritrovandosi come allenatore Mauricio Pochettino.

Lasciare Barcellona come società e come città per Leo Messi è stata indubbiamente la partita più difficile da affrontare e vincere. Nella realtà catalana era calata praticamente tutta la sua famiglia nonché le sue abitudini, avendovi trascorso l’intera vita professionale. Ciò ha reso il trasferimento al PSG un momento particolare anche e soprattutto a livello emotivo.

‘El Pais’ ha ripercorso l’addio alla Spagna e l’arrivo in Francia, descrivendo diversi retroscena relativi all’approccio al nuovo club, ai compagni di squadra e alla città.

L’accoglienza da parte dello spogliatoio è stata sicuramente impeccabile. Ogni calciatore che ha avuto modo di relazionarsi con l’argentino è rimasto sorpreso per la sua semplicità e l’interesse mostrato nel conoscere meglio i compagni anche al di fuori del campo, oltre che a proseguire il rapporto con coloro coi quali aveva già legami.

Messi al PSG: tutta la verità dell’arrivo e dell’approccio a Pochettino

Con Mauricio Pochettino, invece, non sembra essere andato tutto in modo così lineare. Messi, infatti, ha rivelato proprio a ‘El Pais’: “Gli ho chiesto quale fosse la sua idea e mi ha detto che era affascinato e che mi aspettava a Parigi”. Tuttavia Messi è stato messo in guardia sull’allenatore, che dovrebbe lasciare la società a fine stagione.

Il quotidiano, infatti, riferisce la conversazione tra l’ex Barcellona e uno dei suoi compagni di squadra, del quale non viene rivelato il nome: “Ti ha chiamato Pochettino? Stai attendo, è un bugiardo”. Non tutto ciò che brilla è oro, in effetti. Gestire uno spogliatoio così impegnativo difficile, anche per un allenatore di personalità come Pochettino. Il suo rapporto con Messi comunque è ottimo: d’altronde arrivano dalla stessa terra d’origine. La vera sfida per La Pulce è stata adattarsi alla nuova realtà cittadina e pare che ci stia riuscendo, non senza difficoltà.