“Il mio timore…”: Inter-Liverpool, la rivelazione di Klopp spiazza tutti

Giornata di conferenza stampa e di vigilia per Inter e Liverpool. Ai giornalisti, Klopp rivela quale sia il più grande timore, spiazzando tutti

Il clima è quello delle grandi partite. E come potrebbe essere altrimenti, quando a San Siro si prepara ad arrivare il Liverpool di Jurgen Klopp. L’Inter scalpita, anche se affrontare i Reds sarà impresa tutt’altro che semplice.

Anche perché gli ultimi impegni di campionato e coppa hanno mostrato dei nerazzurri stanchi. O quantomeno, non in palla come nelle precedenti settimane. E contro il Liverpool non saranno perdonati eventuali cali di concentrazione.

Eppure, l’Inter non è l’unica a temere certo la sfida di domani. Anzi, anche tra le fila degli inglesi c’è un certo timore per la trasferta di Milano, come rivelato da Klopp in conferenza stampa.

Inter-Liverpool, Klopp rivela il suo più grande timore per la gara di San Siro

Così, in conferenza stampa, Klopp ha rivelato: “Il mio timore è certamente tra i calciatori dell’Inter. Tra quelli che mi preoccupano di più, c’è Ivan Perisic. È uno che stimo molto, insieme abbiamo fatto il double in Germania. E poi anche Dzeko è uno degli elementi che mi intimoriscono di più, tra le fila dell’Inter“.

Due nomi precisi, dunque, quelli pronunciati ed individuati dal trainer tedesco, che poi si è spostato sul grande assente Barella: “Non è una cosa brutta per noi, ma al suo posto ci sarà Vidal. E per l’Inter, non è affatto male. Certo, Barella è un calciatore straordinario, che ha corsa e tecnica, ma chi giocherà al suo posto è un elemento di pari livello e pari motivazioni”.

Infine, una parentesi sul tipo di partita che sarà Inter-Liverpool: “Se non allenassi, me la vedrei in TV – scherza Klopp – Loro si difenderanno in modo compatto, sono un top team. Noi proveremo a fare la nostra partita, cercando di dominare il gioco”.