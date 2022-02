“Hanno adulterato il campionato”: Juventus, dalla Spagna gelano Agnelli

Attacco frontale ad Andrea Agnelli proveniente dalla Spagna: il presidente della Juventus è stato accusato di aver “adulterato” il campionato

Le ultime giornate hanno riportato la Juventus al quarto posto. Una posizione da considerare ancora temporanea e virtuale dal momento che l’Atalanta ha una partita in meno, tuttavia la squadra di Max Allegri sembra aver trovato la strada giusta per chiudere nelle posizioni che assegnano la Champions League.

Anche in Coppa Italia, il successo di misura contro il Sassuolo ha permesso ai bianconeri di avanzare ancora e raggiungere la semifinale che, ironia della sorte, la contrapporrà alla Fiorentina. Proprio i viola da cui Andrea Agnelli ha pescato Dusan Vlahovic. ‘El Pais’ ha riservato una frecciata durissima al presidente della Juventus in proposito all’ultimo calciomercato appena terminato.

Dalla Spagna, bordata ad Agnelli: “Manda avanti e indietro il cameriere fino a quando non vince”

L’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria nel corso della sessione di mercato di gennaio hanno restituito fiducia all’ambiente bianconero. Entrambi hanno già lasciato il segno sul tabellino dei marcatori. La formazione di Allegri continua a macinare punti e ora la qualificazione alla Champions League non è un miraggio.

Dalla Spagna però arriva un articolo molto polemico nei confronti del presidente bianconero Andrea Agnelli. ‘El Pais’, il principale organo d’informazione iberico, infatti ha utilizzato parole dure nei confronti del massimo dirigente della Juventus, accusato di aver “adulterato il campionato” con l’acquisto di Vlahovic che di fatto “ha distrutto le aspirazioni della Fiorentina”.

“Agnelli ha dimostrato che il suo club può fare in modo che il cameriere vada e venga dal bancone al tavolo fino a quando non vince”, scrive ancora ‘El Pais’ nel commento a firma di Daniel Verdú.

Nel pezzo si legge: “La Juventus ha corretto a colpi di assegni il terribile cocktail sportivo che aveva preparato il suo presidente Agnelli all’inizio della stagione, decidendo di adulterare il campionato e di comprarsi nel mese di gennaio per 80 milioni Vlahovic. Agnelli dimostra che il suo club può far andare e venire il cameriere dal bancone al tavolo tante volte quanto serve finché non vince”.

Parole che scuotono anche l’imminente confronto con il Villarreal di Champions. La Juventus è stata abbinata con la squadra di Unai Emery negli ottavi di finale della competizione. Il match, programmato per martedì prossimo, sarà anticipato dal derby di venerdì sera contro il Torino.