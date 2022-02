“Sembrava finita…”: Lazio, la svolta che Sarri non si aspettava

La Lazio si prepara ad una svolta che nessuno si aspettava. Al centro dell’attenzione un rinnovo inatteso, ora possibile.

Maurizio Sarri è alla ricerca della strada giusta per portare a casa un risultato positivo al su primo anno sulla panchina biancoceleste. Non sono state poche le difficoltà per la sua Lazio in questi mesi, eppure adesso pare le cose si stiano mettendo nella maniera corretta. I capitolini non perdono da quattro partite, dove hanno raccolto tre vittorie ed un pareggio.

Merito della grande dedizione di alcuni giocatori, che si sono imposti in maniera convincente, ritrovando anche quella brillantezza che in alcuni era mancata soprattutto nella prima parte di stagione. Ma c’è anche un aspetto da non sottovalutare, che ha caratterizzato una svolta per il presente, ma che potrebbe rappresentare anche un punto di partenza per il futuro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, la svolta si chiama Strakosha: il rinnovo ora è possibile

Un vero cambiamento radicale è arrivato tra i pali. Dopo aver visto un Pepe Reina costantemente titolare nella prima parte del campionato, le chiavi della porta sono passate in mano a Strakosha. Ed i risultati, col passare del tempo, sono stati sempre più incoraggianti. Al punto da poter cambiare anche il futuro.

LEGGI ANCHE>>>“Il più ‘cattivo’ d’Europa”: Roma, il dato è sorprendente

Il portiere albanese, infatti, è in scadenza di contratto e già da mesi si parla di un nuovo portiere alla corte di Sarri. Le cose, però, pare stiano prendendo una piega del tutto diversa: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il rinnovo dell’estremo difensore non è cosi impossibile da raggiungere, a dispetto di quello che si poteva pensare fino a qualche tempo fa.

E’ soprattutto il rendimento dell’albanese che pare stia convincendo allenatore e dirigenza. Con Strakosha tra i pali, dopo un avvio tentennate, la Lazio ha ritrovato una certa sicurezza nel reparto arretrato, al punto da poter anche arrivare a decidere di rinnovare il suo contratto. Si deciderà tutto nelle prossime settimane, Strakosha dovrà meritarsi la permanenza ma il tutto sembra ora più che mai possibile.