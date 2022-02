Stangata al club italiano, colpo di scena: cambia l’intera classifica

Non c’è pace per il Catania, che è sempre più a rischio fallimento. Per il club sicialiano è arrivata un’altra stangata in giornata.

Dopo l’arrivo della pandemia dovuta al Coronavirus, il calcio italiano ha visto ancora di più peggiorare la propria situazione economica. I club, infatti, con la chiusura degli stadi hanno visto scomparire i propri ricavi fissi provenienti dal botteghino, mentre, contemporaneamente, sono aumentati in maniera esponenziale i debiti.

Se le squadre di Serie A stanno chiudendo da tempo dei ristori, anche se nel mercato di gennaio sono stati spesi tantissimi milioni di euro, alcuni club delle leghe minori rischiano proprio di scomparire. Tra le squadre più in difficoltà c’è sicuramente il Catania, che milita nel girone C del campionato di Serie C.

Il Catania, dopo la sentenza di fallimento del Tribunale dello scorso dicembre, è stato messo in ‘esercizio provvisorio’ che, però, terminerà tra 13 giorni. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, non è esclusa comunque l’ipotesi che il Tribunale decida di prorogare lo stesso ‘esercizio provvisorio’ per altri 30 giorni. Così da permettere un’altra asta a marzo per possibili nuovi acquirenti.

Nuova stangata per il Catania: altra penalizzazione di due punti per il club siciliano

In attesa della decisione del Tribunale, però, è arrivata un’altra brutta notizia per tifosi etnei. Il Catania, infatti, ha subito un’ulteriore penalizzazione di due punti, dopo quella dello scorso dicembre, dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento degli stipendi di luglio ed agosto 2021, e per alcuni tesserati anche di giugno 2021.

Il Catania con questa penalizzazione scende in quattordicesima posizione con 30 punti. Per i tifosi dell’ex squadra del Papu Gomez e Maxi Lopez è un bruttissimo momento, considerando che questa notizia non gli ha permesso neanche di festeggiare il successo di oggi per 0-2 della squadra di Francesco Baldini contro la Juve Stabia.