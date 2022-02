“Dimissioni senza Mondiale? Io vado…”: clamoroso annuncio dalla FIGC

FIGC nel caos per le vicende degli ultimi giorni. Dimissioni di Gabriele Gravina senza Mondiale? Arriva l’annuncio.

La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a giocare la partita della vita. Contro la Macedonia ed il Portogallo, infatti, gli azzurri non possono più commettere errori. La qualificazione al prossimo Mondiale è troppo importante per l’intero movimento calcistico italiano.

L’Italia non può perdere di nuovo il treno che porta ai Mondiali in Qatar. Lo sanno bene i tifosi e lo sa bene la FIGC, spesso nel mirino della critica. Gli ultimi rumors, non a caso, raccontano di eventuali dimissioni da parte di Gabriele Gravina in caso di mancata qualificazione ai Mondiali da parte della Nazionale italiana. Una mossa alla Tavecchio che si dimise quando Gian Piero Ventura mancò l’appuntamento con la Coppa del Mondo.

Dimissioni Gravina senza Mondiale, arriva l’annuncio

A margine del Consiglio Federale di oggi, il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha toccato diversi temi. Uno su tutti quello delle sue eventuali dimissioni senza Mondiale. Di seguito quanto dichiarato: “Che qualcuno possa pensare di scambiare il mio ruolo politico con la qualificazione della Nazionale mi fa venire la pelle d’oca. Se qualcuno pensa di posizionarsi a quella data è anti tifoso, è anti italiano e sta coltivando una falsa illusione”.

Poi prosegue: “A differenza di chi mi ha preceduto io forse non coltivo la cultura delle dimissioni. Vado fino in fondo, difendo il progetto che ho sempre portato avanti in questi ultimi tre anni di lavoro e di risultati. Questa è una cosa che lascio a voi la possibilità di certificare”.