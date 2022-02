“Gli ha dato dei pugni…”: Napoli, reazione furiosa dell’ex Andujar

L’ex portiere del Napoli non si trattiene ed esplode di rabbia: reazione furiosa durante Huracan-Estudiantes in Argentina

Le squadre di Huracan ed Estudiantes si sono contrapposte nella Coppa di Lega Professionisti in Argentina. Una gara in cui è successo letteralmente di tutto. Il risultato finale è stato quello di 2-3 per la squadra in trasferta, rimasta anche in 10 uomini a causa dell’espulsione di Jorge Morel al 60′.

Nel finale, poi, si sono vissuti anche momenti di tensione tra l’ex portiere del Napoli, Mariano Andújar e i tifosi dell’Huracan. Allo Stadio Palacio Ducó il portiere è arrivato, infatti, a litigare con i tifosi della squadra padrona di casa. Tanto che, secondo quanto riportato da ‘TyC Sports’: “Ha tirato pugni contro la recinzione presente al di sotto della curva“.

Il motivo è stato chiaro fin da subito: dopo aver ricevuto insulti per tutta la durata della gara, sul finale il portiere italo-argentino è letteralmente ‘esploso’ quando i sostenitori dell’Huracan hanno insultato suo padre, morto qualche anno fa. Un gesto che non è per nulla piaciuto all’estremo difensore dell’Estudiantes.

