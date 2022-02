Juventus, Allegri si è rassegnato: brutta notizia in vista del campionato

In vista del derby contro il Torino, la Juventus dovrà fronteggiare un’assenza offensiva: il calciatore non recupera.

La Juventus viaggia sull’onda dell’entusiasmo. Con il campionato come unica grande priorità e un mercato soddisfacente, i bianconeri si trovano al quarto posto in piena lotta per la prossima Champions League. Una condizione che li porta a presentarsi nel migliore dei modi alla prossima sfida, ovvero la stracittadina contro il Torino.

La gara è prevista per venerdì sera, nell’anticipo di campionato. Max Allegri potrà ancora una volta fare affidamento sui due nuovi arrivati più competitivi, ovvero Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, ma non mancano le defezioni nel reparto offensivo.

I bianconeri, infatti, non potranno contare su Federico Bernardeschi.

Juventus, Bernardeschi out per il derby contro il Torino: la situazione

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è difficile che l’ex Fiorentina riesca a recuperare. Bernardeschi infatti continua a lavorare a parte ed è molto probabile che il ritorno in campo sarà da programmare soltanto dopo la sfida contro il Torino.

L’esterno è comunque tornato in gruppo con i compagni ed è già una notizia positiva, ma difficilmente Allegri lo rischierà per evitare ricadute e permettere che il recupero sia completo. Il giocatore è fermo per affaticamento muscolare da prima della sfida contro il Verona. Al momento ha salato quella e in seguito la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo e l’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, finita sull’1-1. Un’assenza alla quale eventualmente si potrà porre rimedio, ma che manda comunque inibisce le soluzioni offensive a livello strategico, se si considera che manca e mancherà per tutta la stagione Federico Chiesa. Il rientro di Giorgio Chiellini, invece, è previsto nell’arco dei prossimi 20 giorni.