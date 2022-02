“Donnarumma vince, mentre Maignan…”: Milan, scatta la provocazione

Gigio Donnarumma è stato grande protagonista di PSG-Real Madrid e arriva una provocazione, confrontandolo con l’attuale portiere del Milan.

In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra PSG e Real Madrid al Parc des Princes, i francesi hanno fatto bottino pieno. Tre punti grazie a una rete di Kylian Mbappé in pieno recupero, al 94′, dopo che Leo Messi ha mancato un gol dal dischetto e Orsato non ne ha concesso uno ai parigini per fallo su Marco Verratti.

Per il portiere italiano del PSG soltanto applausi dopo la sfida. Difendersi dagli assedi dei blancos e in particolar modo di Vinicius, Benzema e Asensio non è stata cosa facile, eppure il compito è risultato meno inconveniente del previsto.

Un risultato che dà fiducia a Donnarumma anche nel confronto con il collega di reparto, Keylor Navas, al quale non ha ancora comunque sottratto il posto da titolare. Tra i due, infatti, vige un confronto costante, ma sano. Nel post match a tal proposito l’ex Milan ha dichiarato: “Fino all’ultimo siamo sempre pronti sia io che lui. Il metodo del mister è avere tutti e due con una grande forma e sempre concentrati”.

Donnarumma: vittoria + clean sheet contro il Real Madrid

Lille: Ottavi di UCL

Maignan: PS5 — ms (@msprincipale) February 15, 2022

PSG-Real Madrid, Donnarumma trionfa: il paragone con Maignan

A ogni successo di Donnarumma col PSG pare doversi necessariamente contrapporre Mike Maignan, ovvero il presente del Milan. La ferita post addio non è mai guarita, anzi se possibile è sempre più acuta e qualche sostenitore dell’Inter ne approfitta.

Su Twitter, infatti, è scattato il confronto: Donnarumma ha vinto contro il Real Madrid, addirittura con un clean sheet, ovvero senza subire alcuna rete. Il Lille affronterà il Chelsea agli ottavi la settimana prossima, e lo farà senza Maignan, che nel frattempo si è trasferito al Milan. Proprio l’attuale portiere rossonero non disputa le fasi finali della competizione per questa stagione e qualcuno si diverte a dire che dovrà dedicarsi alla Play Station.