“Pinsoglio ha fatto più…”: Inter, scatta la provocazione su Handanovic

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Liverpool di questa sera, Handanovic è stato molto criticato per il gol di Firmino.

Da qualche minuto è terminata la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Inter ed il Liverpool con la vittoria della squadra inglese per 0-2. Risultato beffardo per i nerazzurri, che stavano giocando meglio rispetto alla squadra di Klopp prima di subire le reti di Firmino e di Salah.

L‘Inter, sicuramente, non meritava di perdere, visto le tante occasioni che ha avuto per passare in vantaggio: dalla traversa colpita da Calhanoglu nel corso della prima frazione di gara alle occasioni di Lautaro Martinez e di Dumfries nella ripresa. Proprio nel secondo tempo c’è stato il dominio che, però, i nerazzurri non sono riusciti a capitalizzare.

Il punto di svolta della partita, e molto probabilmente del discorso qualificazione ai quarti di finale, è arrivato al 75′ con il gol segnato da Firmino con una girata di testa su azione da calcio d’angolo. Dopo la rete del brasiliano, sono fioccate sui social tantissime polemiche per un calciatore dell’Inter.

comunque Pinsoglio si è tuffato più di Handanovic questa stagione — piera🦒 (@lifeelsee) February 16, 2022

Sullo 0-1 l'errore di Handanovic non è evidente, ma la lentezza nel reagire e nel caricare la spinta delle gambe non sono all'altezza della partita. Considerato che è ormai una costante da 2 anni, mi chiedo cosa debba fare ancora perché l'Inter lo cambi #InterLiverpool — Gian Marco Porcellini (@gmpiglets) February 16, 2022

l'Inter ha due problemi: non riesce concretizzare e ha in porta Handanovic. — giulia (@toxigiu) February 16, 2022

Inter, Handanovic criticato per il mancato intervento sul colpo di testa di Firmino

A finire sotto l’occhio del ciclone dei social è Samir Handanovic. Secondo il parere di molti sostenitori dell‘Inter, l’estremo difensore poteva fare molto meglio sulla spizzata di Firmino. Alcuni tifosi, addirittura, hanno sostenuto che Pinsoglio ha fatto più tuffi in questa stagione rispetto al calciatore sloveno.

Non è la prima volta che Handanovic riceve tantissime critiche per le sue prestazioni. In molti chiedono da tempo un nuovo portiere titolare, ma dovranno aspettare l’anno prossimo finché questo accada. L’Inter, infatti, ha già preso Onana dell’Ajax a paramentro zero per la prossima stagione.