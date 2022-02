Inter, che beffa contro il Liverpool: Firmino e Salah gelano San Siro

Saliscendi di emozioni per l’Inter a San Siro, ma nel secondo tempo decidono le reti di Salah e Firmino: il Liverpool espugna Milano

Nella bollente e incantevole cornice di San Siro, Inter e Liverpool non hanno tradito le aspettative. Ritmo, intensità, oltre che qualità e tecnica: entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, in una gara che è corsa piacevole ed equilibrata sino al 90′.

Anche perché l’Inter non ha certo recitato il ruolo della sfavorita. Anzi, nel primo tempo, i nerazzurri hanno spesso preoccupato i pali difesi da Alisson. Prima con il tiro di Lautaro Martinez di poco fuori, poi con la traversa fulminante colpita da Hakan Calhanoglu.

Due occasioni pesanti per la formazione di Inzaghi, che nel corso della prima frazione ha concesso poco nulla al Liverpool di Klopp. E il solo colpo di testa di Konaté, difatti, può considerarsi come grande occasione sprecata dai Reds.

Inter-Liverpool, il secondo tempo è amaro: Firmino e Salah gelano San Siro

Nel secondo tempo, però, gli inglesi attivano la girandola dei cambi. E dentro subito Roberto Firmino. Il brasiliano non riesce ad impattare nell’immediato la gara di San Siro, ma inizia a macinare giocate e tocchi preziosi per i suoi compagni.

L’Inter, però, non cambia spartito e resta sulla stessa musica proposta nel primo tempo. E anche nella seconda frazione, i nerazzurri tengono il pallino del gioco e si fanno sempre pericolosi negli ultimi 30 metri di campo. Tuttavia, quello che manca alla formazione di Inzaghi è il tocco finale. Soprattutto nell’occasione creata da Dumfries-Perisic-Lautaro, dove il triangolo non è riuscito a chiudersi per un’imprecisione del croato.

E quando non riesci a chiudere e ad approfittarne contro una squadra come il Liverpool, il conto rischia di essere salato. Al 75′, Firmino si avvita in area di rigore e converte in rete il calcio d’angolo battuto dai Reds. Una rete che gela San Siro e fa respirare gli inglesi, proprio nel momento di maggiore difficoltà.

Momento di difficoltà spezzato definitivamente dal raddoppio di Salah, arrivato qualche minuto più tardi e ancora dagli sviluppi di un calcio piazzato. Una punizione fin troppo severa per l’Inter di Inzaghi, mostratasi all’altezza del Liverpool per gran parte del match. E costretto, adesso, a rincorrere l’impresa tra le mura di Anfield.