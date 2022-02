Il Napoli sfiora l’impresa: Ferran risponde a Zielinski e salva il Barcellona

Barcellona e Napoli si sono dati battaglia per novanta minuti, ma al triplice fischio il risultato è di 1-1: gli azzurri sfiorano l’impresa al Camp Nou

La cornice è stata quella di un match degno della Champions League. E anche il livello mostrato in campo da Barcellona e Napoli non è stato certo da meno. Blaugrana e azzurri hanno confezionato una gara godibile ed equilibrata sino al novantesimo, senza risparmiare occasioni e colpi di scena.

Anche perché nel primo tempo, il Napoli non ha certo recitato il ruolo della sfavorita. Anzi, nei primi 45′ di gioco, la formazione di Spalletti ha duellato ad armi pari con quella di Xavi Hernandez, piazzando persino la zampata del vantaggio con Piotr Zielinski.

Al 28′, infatti, il polacco è bravissimo a combinare con Elmas e a spedire in porta il pallone dell’1-0. Una giocata ed un’azione straordinaria del Napoli, padrone a sorpresa del Camp Nou. E che, fino ad allora, aveva concesso giusto una (grande) occasione a Ferran Torres qualche minuto prima.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, scippo e beffa di mercato: l’annuncio in diretta svela tutto

Barcellona-Napoli, Ferran Torres risponde a Zielinski

Nel secondo tempo, però, il Barcellona aumenta i giri del motore e si lascia spingere dai 73mila del Camp Nou. Il Napoli inizia a soffrire la pressione dei catalani, seppur qualche buona corsa in attacco con Osimhen e compagni.

Al 57′, però, Juan Jesus tocca con la mano un cross apparentemente innocuo di Adama Traoré. Decisivo l’intervento del VAR, che richiama Kovacs al monitor e assegna il penalty per i blaugrana. Sul dischetto, si presenta Ferran Torres, che stavolta non sbaglia e riporta il risultato in parità.

Il gol è una doccia fredda per il Napoli, che cala e cede al palleggio perpetuo del Barcellona. Anche perché nei minuti finali, Spalletti perde anche Anguissa per infortunio, costringendosi a rattoppare ulteriormente il proprio undici. E all’87’, è ancora Ferran a essere pericoloso, sfiorando il vantaggio con il destro a giro.

Il forcing del Barcellona è totale e il crollo fisico del Napoli è evidente. Mertens guizza su crosso di Mario Rui, ma nei minuti di recupero i catalani vanno vicinissimi al gol partita. Al triplice fischio, però, esultano gli uomini di Spalletti: gli azzurri sfiorano l’impresa e promettono battagli al Barça in vista del ritorno.