Napoli, scippo e beffa di mercato: l’annuncio in diretta svela tutto

Durante una diretta radiofonica è arrivato il chiarimento su una vicenda di calciomercato che ha visto il Napoli beffato.

Il calciomercato è da sempre un argomento che affascina tifosi e addetti ai lavori. Oltre alle trattative che coinvolgono grandi nomi e top club, spesso e volentieri milionarie e capaci di cambiare gli equilibri, la sensazione è sempre che dietro ci sia molto più di quanto percepito. E che sorpassi, controsorpassi e beffe siano all’ordine del giorno.

Ne abbiamo avuto la prova a gennaio, con le operazioni che hanno scosso la Serie A, e ne abbiamo avuto conferma oggi direttamente da un addetto ai lavori. Che ha raccontato di come il Napoli sia stato vicinissimo all’acquisto di un talento emergente del nostro calcio e di come questo sia poi finito invece alla Lazio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Zaccagni, svelato il retroscena: Napoli beffato

Protagonisti della vicenda Mattia Zaccagni e il suo agente, Fausto Pari, che ospite della trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss ha raccontato i dettagli di un trasferimento che sembrava probabile e che poi invece è sfumato.

“Certo mi avrebbe fatto piacere vederlo indossare la maglia azzurra – ha raccontato Pari, ex calciatore, ricordando anche la sua militanza al Napoli – l’ho indossata anch’io e so cosa significa. Lo scorso gennaio c’era un accordo totale tra il club e Mattia, poi non so come fosse la questione con il Verona“.

LEGGI ANCHE>>>Milan, la notizia scoraggia Pioli: ancora problemi per i rossoneri

La Lazio però seguiva il giocatore già da tempo e proprio in quel periodo ha stretto l’accordo che ha portato Zaccagni nella Capitale. Una vera e propria beffa per il Napoli, una scelta che si è rivelata vincente per il giocatore che lentamente sta conquistando la fiducia di Sarri e sembra potersi definitivamente imporre in biancoceleste nonostante una concorrenza nutrita e di qualità.