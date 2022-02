“Non ci sarà”: Salernitana-Milan, tegola pesante in vista del match

Salernitana-Milan, importante incrocio del prossimo turno tra corsa per la salvezza e lotta-Scudetto, perde uno dei suoi protagonisti.

In una 26ª giornata di Serie A di cui si parla soprattutto per il derby della Mole tra Juventus e Torino e per la sfida al sapore di Europa tra Fiorentina e Atalanta, rischia di passare in secondo piano un’altra gara molto importante. Sabato sera andrà infatti in scena Salernitana-Milan, duello fondamentale per due squadre che non potrebbero essere più lontane in classifica.

Si tratta infatti di un vero e proprio testacoda. La Salernitana, ultima in classifica e appena passata nelle mani di Davide Nicola, se la vedrà con il Milan primo che sogna uno Scudetto che per molti era impensabile a inizio stagione.

Una gara dall’esito apparentemente scontato: sono ben 42 i punti che dividono i rossoneri dai campani, che però sognano un finale di stagione da ricordare e che renda almeno incerta una retrocessione che ormai sembra scontata. I campani hanno completamente cambiato volto dopo gennaio, ma la sensazione è che ormai sia troppo tardi per sperare.

A maggior ragione se in vista della sfida con il Diavolo arriva la notizia che una delle stelle sarà costretta a dare forfait. Quello che è successo oggi, con Simone Verdi che a causa di un affaticamento muscolare dovrà vedere da spettatore la sfida alla capolista.

Salernitana-Milan, l’ex Verdi non ci sarà

Una gara che, c’è da scommetterci, l’ex Torino avrebbe voluto giocare a tutti i costi. Originario dell’Oltrepò Pavese, Verdi è cresciuto infatti proprio nel Milan, che lo ha lanciato nel calcio che conta ma non gli ha mai concesso la possibilità di sfondare in prima squadra.

Una scelta che il club rossonero potrebbe forse aver rimpianto quando, esploso finalmente a Bologna dopo tanto girovagare, anche se in ritardo di qualche anno rispetto al previsto l’esterno offensivo è arrivato alle soglie della Nazionale.

Da allora però la carriera di Verdi è andata nuovamente in calando: un’esperienza quasi impalpabile a Napoli, un ritorno tra alti e troppi bassi al Torino, la sensazione che il meglio ormai sia passato prima del trasferimento a Salerno nel mercato di gennaio. Quindi l’esordio con doppietta rifilata allo Spezia.

Quello che dovrebbe essere uno dei punti di forza della Salernitana di Nicola, però, dovrà osservare la sfida al Milan dalla tribuna. Una scelta precauzionale, come riportato da TuttoSalernitana: il club preferisce non rischiare un recupero affrettato e aspettare la successiva sfida con il Bologna, quando Verdi sarà al 100%.