Milan, Maldini si assicura il top player: Pioli esulta, i dettagli

Il Milan pensa già al futuro con l’obiettivo di blindare i suoi giocatori: tra i più importanti si sta facendo spazio con forza l’attaccante

Il Milan di Stefano Pioli non intende arrendersi nella lotta scudetto ai vertici della classifica. Attualmente al primo posto, con 55 punti (al di sopra dell’Inter, che registra però una partita in meno), i rossoneri proseguono concentrati nella propria corsa.

Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, e con il rischio sempre più concreto di perdere a giugno sempre a zero anche Kessié, il Milan si sta portando avanti con gli altri contratti. Ha infatti rinnovato fino al 2026 sia Theo Hernandez sia Matteo Gabbia. Ora Paolo Maldini punta a fare lo stesso con Rafael Leao.

Il contratto del portoghese, classe 1999, è attualmente in scadenza nel 2024. Il club, però, a maggior ragione dopo ciò che il giocatore sta dimostrando in questa stagione, ha intenzione di prolungare il rapporto con lui in via preventiva. Fino a questo momento, infatti, Leao ha segnato 10 gol e servito 6 assist in 27 gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Calciomercato Milan, l’obiettivo principale di questi giorni è assicurare il rinnovo di Leao: ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, subito dopo la firma per il rinnovo di Ismael Bennacer che sarebbe prevista a breve, dovrebbe arrivare anche quella di Rafael Leao. Il gioiellino classe 1999 sta dando il meglio di sé in questa stagione, diventando sempre più imprendibile per qualunque avversario. Il rinnovo di contratto dovrebbe essere stabilito anche per l’attaccante con scadenza al 30 giugno 2026.

Ciò che cambierà, rispetto all’attuale contratto, sarà quindi la data di scadenza ma anche il tetto economico dell’ingaggio. L’aumento, stando alle ultime, potrebbe infatti essere consistente. Si pensa a una cifra triplicata rispetto a quanto già percepisce attualmente il portoghese: da 1,5 milioni guadagnati fin qui dovrebbe raggiungere infatti 4 milioni più bonus. Segno questo di quanto il Milan creda in lui e nelle sue potenzialità.