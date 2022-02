Summit col presidente a sorpresa: Pirlo è pronto a tornare

Pirlo, dopo aver rifiutato la proposta ricevuta nei giorni scorsi dalla Salernitana, si prepara a rientrare in Serie A. Lo cerca un club.

Momento di grave difficoltà per il Bologna. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 4 sconfitte (Cagliari, Napoli, Verona e Bologna) ed il pareggio contro l’Empoli: un rendimento molto al di sotto delle aspettative, al punto da costringere il tecnico Sinisa Mihajlovic a cambiare di nuovo modulo e valutare l’idea di passare al 3-4-3 in modo tale da blindare la difesa e offrire maggiore sostegno a Marko Arnautovic.

Lo schema, che comporterebbe l’esclusione di Roberto Soriano, è stato provato nel corso delle ultime sedute degli allenamenti ma non è chiaro se l’allenatore lo adotterà già nella sfida di lunedì. Allo stadio “Dall’Ara”, nell’occasione, arriverà lo Spezia per una sfida da non fallire soprattutto per Mihajlovic, la cui panchina è a forte rischio.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, a breve arriverà in città il presidente Joey Saputo apparso molto preoccupato dopo gli ultimi ko rimediati dalla formazione. Il numero uno rossoblù (che molto raramente si sposta dagli Stati Uniti) incontrerà il tecnico, chiedendogli un immediato cambio di passo. In caso contrario, sarà addio. Ma, nel caso in cui l’esonero dovesse concretizzarsi, chi potrebbe prendere il posto di Mihajlovic?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna, Mihajlovic a rischio esonero: si pensa a Pirlo

I riflettori, in particolare, sono puntati Andrea Pirlo che di recente ha declinato la proposta ricevuta dal direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini. All’ex Juventus era stato proposto un contratto quadriennale, con la promessa di guidare il nuovo corso amaranto, tuttavia gli incontri andati in scena non sono bastati per produrre la fumata bianca.

LEGGI ANCHE >>> “Ditemi come è possibile”: Inter-Liverpool, polemica dopo il fischio finale

Pirlo (accostato pure al Genoa e alla Polonia nelle ultime settimane) a Bologna invece “verrebbe di corsa”, come riportato da ‘La Repubblica’. Ora resta da vedere in che modo reagirà il Bologna: la classifica non è preoccupante, tuttavia le aspettative di inizio stagione erano ben altre. Mihajlovic è a rischio: Pirlo, intanto, resta alla finestra pronto a rituffarsi in Serie A.