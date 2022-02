Alle 18.45 spazio al Napoli che scende in campo per l’Europa League. Al Camp Nou gli azzurri affrontano il Barcellona di Xavi.

Tocca al Napoli. In campionato la squadra di Luciano Spalletti continua a far registrare un andamento positivo, con addirittura una piazza delusa per il pareggio contro l’Inter che avrebbe sancito il sorpasso e l’automatico primo posto in classifica. L’obiettivo, va detto, resta per gli azzurri il raggiungimento di un piazzamento Champions, e ad oggi il cammino del Napoli sembra rispecchiare in maniera convincente il possibile obiettivo stagionale.

C’è, però, anche il discorso Europa League. Oggi gli azzurri scendono in campo per una partita di grande fascino, contro un’avversaria tutt’altro che semplice di affrontare. Certo, il Barcellona non vive uno dei momenti più esaltanti della sua storia recente. Tante incertezze in casa blaugrana, e magari proprio per questo proseguire sulla giusta strada in Europa potrebbe rappresentare una chiave di volta importante per lo stesso Xavi.

Appuntamento alle 18.45, con il Camp Nou che si prepara ad accogliere il Napoli con un impianto pieno di tifosi pronti a sostenere i blaugrana. Presenza importante anche di napoletani in catalogna, per un ambiente che si presenterà caldissimo per un match che sa tanto di Champions.

Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali