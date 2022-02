Barcellona-Napoli, ancora caos e polemiche: Piquè attacca gli azzurri

Il post partita della sfida del Camp Nou tra Barcellona e Napoli ha portato tante polemiche sia da un lato che dall’altro.

Il match di Europa League tra Barcellona e Napoli si è concluso sul risultato di 1 a 1, un esito che senza dubbio fa più felici gli azzurri che i padroni di casa. La sfida è stata molto accesa ed ha generato diverse polemiche.

Al termine della gara sia Luciano Spalletti che Xavi si sono lamentati dell’arbitraggio con i due tecnici che hanno puntato il dito sui rispettivi gol dei club avversari: da un lato Spalletti ha recriminato per il calcio di rigore e dall’altro il tecnico spagnolo ha criticato l’azione del gol del Napoli.

In casa catalana c’è stato tanto fastidio sia per l’atteggiamento dell’arbitro che per il risultato finale. Gli spagnoli hanno avuto diverse occasioni nella ripresa, ma non hanno raggiunto la vittoria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, che parole di Piquè nel post partita

Al termine del match il difensore e capitano del Barcellona Gerard Piquè ha rilasciato importanti dichiarazioni. L’esperto centrale ha punzecchiato gli avversari rilanciando:

LEGGI ANCHE >>> Atalanta e Lazio, serate di rimonte: ma a sorridere sono solo i nerazzurri

“Avremmo potuto vincere facilmente anche per 5 a 1! Ci hanno attaccato solo un paio di volte ed hanno segnato un gol. Le sensazioni sono buone, il risultato non tanto. L’importante è che è ancora tutto aperto per la gara di ritorno. Occasioni sprecate? Questione di tempo e fiducia, ma quando le cose miglioreranno anche i gol entreranno più facilmente. Il loro gol? In campo era chiaro, Eric si muove in modo che non possa avvicinare il calciatore in fuorigioco, ma la regola sul fuorigioco è molto confusionaria. Non esiste una situazione di vantaggio e sul gol dello 0 a 1 dovevano fischiare il fuorigioco”.