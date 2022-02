Atalanta e Lazio, serata di rimonte: ma a sorridere sono solo i nerazzurri

Il turno europeo delle italiane si è concluso con i match di Atalanta e Lazio. Serata agrodolce per le squadre allenate da Gasperini e Sarri.

Il turno europeo delle italiane si è concluso questa sera con Porto-Lazio ed Atalanta-Olympiakos. Le due sfide valide per i Playoff dei sedicesimi di Europa League hanno avuto una gara simile ma un esito totalmente differente.

Dopo gli ultimi risultati negativi torna al successo l’Atalanta di Giampiero Gasperini che ribalta in pochi minuti una gara che si era messa male. Nel primo tempo i greci sono passati in vantaggio con il brasiliano Tiquinho Soares e Gasperini ha visto ‘antichi spettri’.

Nella ripresa Gasperini ha effettuato diversi cambi e la sfida è cambiata con il bomber inedito per una serata Djimsiti. Il difensore albanese ha firmato una doppietta segnando le sue reti in solo tre minuti di gioco e ribaltando una gara molto complicata.

Europa League, il Porto ‘imita’ l’Atalanta e gela la Lazio

Esce sconfitta invece la Lazio di Maurizio Sarri, che, orfana di Ciro Immobile, deve arrendersi agli ostici portoghesi del Porto. E c’è da dire che inizialmente la serata era iniziata piuttosto bene per i biancocelesti: la squadra di Sarri è passata in vantaggio grazie ad una rete di Mattia Zaccagni, l’uomo del momento per il club capitolino.

Il Porto reagisce alla grande e ribalta il match grazie ad una doppietta da vero bomber di Toni Martinez, centravanti del club lusitano. Sarri le prova tutte per provare a pareggiare il match ma dovrà rimandare la rimonta alla sfida di ritorno dove magari potrà contare nuovamente sul suo attaccante principale.