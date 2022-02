“Ditemi come è possibile”: Inter-Liverpool, polemica dopo il fischio finale

Delusione in casa Inter dopo la sconfitta rimediata in Champions per mano del Liverpool. Intanto su Twitter scoppia la polemica dei tifosi.

Serata amara per l’Inter, quella vissuta ieri in Champions League. Oltre 70 minuti di buon livello, durante i quali i nerazzurri sono andati più volte vicino al gol del vantaggio con Hakan Calhanoglu (traversa) e Milan Skriniar, poi ecco il doppio colpo del Liverpool che ha posto fine alle ostilità. La qualificazione ai quarti di finale non è ancora svanita, ma ad Anfield servirà una prova praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista.

Alla squadra di Simone Inzaghi, in particolare, ieri sono mancati gli acuti dei suoi attaccanti. Lautaro Martinez si è mosso molto ma ha confermato di attraversare un prolungato momento di difficoltà (in campionato non segna dal 17 dicembre, per un totale di 374 minuti). Il bosniaco, invece, è apparso scarico e abulico.

Da qui la delusione di molti tifosi, che si sono riversati sui social network per commentare l’esito della sfida e le prestazioni dei calciatori. Tra questi, non manca chi rimpiange Romelu Lukaku passato nella scorsa estate al Chelsea per oltre 115 milioni nonostante la stagione del belga in Inghilterra sia tutt’altro che memorabile (10 gol in 27 presenze complessive).

Oh poi qualcuno mi spiegherà quale sarebbe stato l’upgrade di aver sostituito Lukaku con Dzeko e correa, no perché leggevo elogi, seppur non penso che Lukaku sia un fenomeno, ma stasera sarebbe stata una partita diversa probabilmente — 🍓🍒 (@ale_taia) February 16, 2022

Inter, la delusione dei tifosi dopo la sconfitta in Champions

“Poi qualcuno mi spiegherà quale sarebbe stato l’upgrade di aver sostituito Lukaku con Dzeko e correa, no perché leggevo elogi, seppur non penso che Lukaku sia un fenomeno, ma sarebbe stata una partita diversa probabilmente” si legge in un tweet comparso in rete. Dzeko, dando uno sguardo ai numeri, il suo però lo sta facendo.

Per l’ex Roma 14 reti e 7 assist in 33 apparizioni totali mentre effettivamente sta mancando il contributo dell’argentino (4 centro e un passaggio vincente in 20 gare), attualmente fermo per infortunio. Il ritorno è in programma l’8 marzo: l’Inter conta di fare l’impresa ma avrà bisogno di un contributo importante da parte dei propri attaccanti.