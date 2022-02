“Non è un caso”: Inter, Capello sentenzia e piazza la stoccata a Inzaghi

Fabio Capello ha commentato la sconfitta dell’Inter di Inzaghi contro il Liverpool ai microfoni di Sky Sport.

L’Inter ha perso ieri sera 0-2 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri non meritivano di perdere, ma poi si sono dovuti inchinare prima al gol di Firmino al 75‘ e poi a quello di Salah otto minuti dopo. La squadra di Simone Inzaghi ora è attesa da un’autentica impresa per passare il turno.

Se il primo tempo del match di San Siro è stato contraddistinto da un totale equilibrio, anche se bisogna ricordare la traversa di Calhanoglu, la ripresa ha visto il dominio, fino al gol di Firmino, da parte dell’Inter. I nerazzurri, infatti, nella seconda frazione di gara ha sfiorato il gol sia con Lautaro Martinez che con Dumfries.

Non è la prima volta in queste ultime settimane che l’Inter domina una partita e poi perde negli ultimi venti minuti. La squadra di Simone Inzaghi, difatti, aveva dominato il derby contro il Milan, dove era passata in vantaggio con Perisic, ma poi si era fatta rimontare in tre minuti dalla doppietta di Giroud.

Capello sulla sconfitta dell’Inter: “Il Liverpool ha vinto con i cambi, proprio come il Milan nel derby”

Anche Fabio Capello, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool: “I nerazzurri hanno giocato alla pari contro gli inglesi. I cambi hanno cambiato il destino della partita. Proprio come Stefano Pioli nel derby, anche Klopp ha vinto con le sostituzioni effettuate nella ripresa. Non è un caso”.

L’ex allenatore del Milan ha poi concluso il suo intervento: “L’Inter, comunque, mi è piaciuta contro il Liverpool, il pareggio sarebbe stato giusto. I nerazzurri hanno dimostrato di essere i più forti in Italia, ma non mi è piaciuta la reazione dopo il gol di Firmino. Dzeko e Lautaro? Non sono riusciti a fare quel cambio di passo per riuscire a far male”.