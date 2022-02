Cagliari: scelto il primo obiettivo del mercato estivo, ma prima la salvezza

Il mercato del Cagliari potrebbe entrare nuovamente nel vivo già in vista della prossima estate. Caccia a un nuovo centravanti: occhio al futuro di Keita Balde e alle possibili novità in vista del prossimo campionato

Occhi puntati sulla lotta salvezza con l’obiettivo Serie A da difendere a denti stretti. Il Cagliari sarà chiamato a un girone di ritorno complicato, con gli isolani pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare aggrappati alla massima serie.

Il primo obiettivo sarà quello di restare in Serie A per poi programmare le nuove strategie di mercato già abbozzate dalla società in vista della prossima stagione. Sarà caccia a un nuovo centravanti, mentre resta da decifrare il futuro di Keita Balde e Nandez.

Prima la salvezza, poi le strategie di mercato. Non è escluso che il club isolano ritorni a bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, confermato in bianconero anche per la seconda parte della stagione, potrebbe accettare la formula del prestito in vista della prossima stagione.

Mercato Cagliari, caccia all’erede di Nandez: quale futuro per l’ex Boca Juniors?

Difficilmente Nandez resterà a Cagliari in vista della prossima stagione. L’ex centrocampista del Boca Juniors ascolterà nuove offerte per valutare con calma l’inizio di una nuova avventura lontano dalla Sardegna. Resta viva la trattativa con la Juve per un possibile scambio tra Nandez e Kaio Jorge.

Nessuna conferma totale, ma non è escluso che i bianconeri ritornino alla carica per il centrocampista uruguaiano già nei prossimi mesi. Il giocatore piace particolarmente ad Allegri, ma il Cagliari e l’entourage del centrocampista apriranno alla trattativa solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito, ma con obbligo di riscatto.