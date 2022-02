Juventus, pronta la rivoluzione sui terzini: chi arriva e chi parte

Continua ad essere molto attiva la Juventus sul mercato. Dopo i colpi Vlahovic e Zakaria, per giugno i bianconeri puntano ad altro.

La Juventus si conferma, anche a mercato chiuso, uno dei club più attivi. Dopo i colpi Vlahovic e Zakaria, i bianconeri hanno già preso Gatti dal Frosinone per la prossima stagione. Ma il mercato in vista di giugno non si ferma qui.

Uno dei settori dove la Juventus è intenzionata ad intervenire maggiormente è quello degli esterni di difesa. I giocatori attualmente in rosa non stanno rispettando le attese della vigilia e quindi si procederà a qualche movimento in entrata.

I due nomi caldi, stando a quanto riassume TuttoJuve, sono Cambiaso del Genoa e Bensebaini del Borussia M’Gladbach. Il primo, in cima alla lista degli obiettivi per il ruolo in questo momento, costa sui 15 milioni, il secondo, visto anche il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe approdare a Torino per una cifra vicina ai 10 milioni.

Juventus, non solo mercato in entrata: ecco le potenziali cessioni

Non solo mercato in entrata però. In ottica bilancio e sfoltimento della rosa se qualcuno entra qualcuno dovrà uscire. L’indiziato numero uno per lasciare Torino è Alex Sandro. Il problema qui è l’ingaggio elevato che scoraggia eventuali pretendenti difficilmente disposte a sobbarcarsi uno stipendio di tale entità.

In alternativa potrebbero partire Pellegrini e De Sciglio. Ma qui entrano in gioco valutazioni tecniche, con Allegri che difficilmente vorrà privarsi di due giocatori che comunque gli forniscono un certa dose di garanzie. Chi invece è certo della permanenza alla Juventus è Juan Cuadrado, il quale a breve apporrà al sua firma sul prolungamento di contratto.