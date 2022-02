Donnarumma, i tifosi del Milan se la ridono: la foto fa il giro del web

Il Milan ha compiuto, con il calciomercato della scorsa estate, un colpo che sta decisamente dando i propri frutti: ecco cosa è cambiato dai tempi di Donnarumma

Il Milan si gode le ultime soddisfazioni arrivate in campionato dopo la vittoria del derby contro l’Inter e quella contro la Sampdoria, che hanno permesso ai rossoneri di tornare in testa alla classifica. Diversi i protagonisti del momento. Un profilo in particolare sta regalando soddisfazioni più di altri, anche dell’ex Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan la scorsa estate e si è trasferito al PSG il 14 luglio. A Parigi è costantemente alle prese con l’alternanza con Keylor Navas, ma in Champions contro il Real Madrid ha avuto l’occasione di presentarsi tra i pali come titolare, registrando anche un clean sheet.

D’altro canto, però, una volta compreso che non sarebbe arrivato il rinnovo di contratto dell’ormai ex portiere rossonero, il Milan non è stato a guardare. L’operazione di mercato che ha portato Mike Maignan a Milano sta così dando i suoi frutti. La beffa per Donnarumma è arrivata con una foto che sta facendo il giro del web: ecco cosa è successo.

Milan, la foto che mostra i dati registrati da Maignan: il francese supera anche Donnarumma

Il portiere francese, ex Lille, arrivato al Milan il 1° luglio 2021 ha letteralmente i riflettori puntati su di sé. Maignan, infatti, sta dimostrando grandi cose tra le file del club rossonero. Non solo grandi parate, come quelle compiute ad esempio nel derby contro l’Inter, ma anche precisione con i piedi nei rilanci, così come mostrato contro la Sampdoria in cui dalla propria area ha realizzato un preciso assist per il gol di Rafael Leao.

La foto, con la statistica redatta da ‘Sky Sport’, sta perciò facendo il giro del web. Maignan ‘cancella’ il ricordo di Gianluigi Donnarumma e i tifosi rossoneri se la ridono. Negli ultimi 6 anni e nelle prime 25 giornate, nessuno al Milan ha fatto meglio di Maignan, neppure il portiere italiano ormai appartenente al PSG. Il francese ha registrato, infatti, solo lo 0,84% di reti subite, a fronte dell’1,12% registrato nella scorsa stagione da Donnarumma.