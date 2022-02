“Andrò ai Mondiali”: Argentina, l’annuncio di Aguero spiazza tutti

La nuova vita di Sergio Aguero è cominciata e non sarà lontana dal calcio: è già a lavoro per Qatar 2022 con l’Argentina.

Dallo scorso ottobre Sergio Aguero ha interrotto la sua attività calcistica. Il calciatore, infatti, in occasione della sfida tra Barcellona e Alaves è stato vittima di un’aritmia cardiaca, che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Attimi di terrore e paura, seguiti dalla necessità di prendersi dei mesi per valutare la sua malattia e comprendere il da farsi per il futuro. Il 15 dicembre Aguero ha poi annunciato il ritiro all’età di 33 anni. La decisione migliore per salvaguardarsi, nonostante il dolore per non poter proseguire con la sua passione.

L’argentino non si è tirato indietro, non si è allontanato dal mondo del calcio. Tutt’altro. Ha innanzitutto deciso di proseguire con la sua grande passione, ovvero quella degli e-Sports. Il suo canale Twitch in particolar modo è molto seguito ed è considerato divertente grazie ai siparietti che Aguero realizza in maniera molto spontaneo.

Anche il calcio vero e proprio continua a essere nel suo presente e infatti arriva una grande occasione per la fine di quest’anno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sergio Aguero: “Voy al Mundial de #Qatar2023. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuertpo técnico, hablé con Scaloni y también con Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta”. — Veronica Brunati (@verobrunati) February 18, 2022

Aguero sarà ai Mondiali di Qatar 2022 con l’Argentina: la novità

In occasione di un’intervista a ‘Radio 10’, l’ex attaccante storico del Manchester City ha dichiarato che andrà ai Mondiali di Qatar al seguito dell’Albiceleste: “C’è l’idea di unirmi allo staff tecnico. Andrò ai Mondiali e questa settimana avremo una riunione per questo motivo. Voglio esserci. Ho parlato con il Ct Scaloni, con i ragazzi e con Claudio Tapia. L’idea è unirci e vedere cosa possiamo fare”.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Inter, Zhang ha deciso: l’ufficialità fa esultare i tifosi

D’altronde per Aguero essere presente ai Mondiali era probabilmente l’ultimo grande sogno con la maglia dell’Argentina e in generale in carriera, dopo la vittoria della Copa America: “È tutto molto recente e la cosa brutta è che mi sia accaduto giusto quando ci sono i Mondiali. Se fosse stato tra due anni, ad esempio, ci sarebbe stato un altro procedimento da organizzare e avremmo visto cosa si poteva fare. Chiaramente ci sarò e sarà con i ragazzi per motivarli”.