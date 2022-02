“Hanno sbagliato a prenderlo”: United, la rivelazione gela Ronaldo

Ronaldo sta avendo più difficoltà del previsto allo United. E a peggiorare le cose si mette anche uno storico ex calciatore della Premier.

Nonostante il gol ritrovato dopo il lungo digiuno, l’avventura di Cristiano Ronaldo con il Manchester United è decisamente al di sotto delle aspettative. Il ritorno del portoghese era stato accolto con un misto di entusiasmo e speranza. I tifosi dei Red Devils speravano con CR7 di tornare al vertice e invece si stanno riscontrando più difficoltà del previsto.

A mettere il dito nella piaga ci ha pensato anche lo storico ex difensore del Liverpool, un pezzo da novanta nella storia della Premier League, Jamie Carragher che nel corso di un’intervista al Telegraph ci è andato giù decisamente pesante:

“Lo United ha commesso un errore prendendo nuovamente Cristiano Ronaldo la scorsa estate. E sarebbe un errore ancora più madornale quello di tenerlo in rosa la prossima stagione.” ha sentenziato senza mezzi termini Carragher.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, la stoccata: “Se va via lo United risolve un bel problema”

Carragher non le manda certo a dire, per lui è evidente che lo United con Ronaldo è una squadra meno equilibrata rispetto allo scorso campionato: “Se vediamo lo United dello scorso anno ci accorgiamo che era una squadra più equilibrata. Se Ronaldo va via risolverà più problemi di quanti ne sta creando adesso.”

LEGGI ANCHE >>> Inter, la firma è sempre più vicina: Marotta sborsa 5 milioni all’anno

Infine un paragone con la gestione di Ferguson: “Nel 2006 Sir Alex prese una decisione impopolare, ma che col senno di poi era giustissima: la cessione di Van Nistelroy. La sua sete di gol stava rompendo gli equilibri allo United e Ferguson prese una decisione per preservare la squadra.”