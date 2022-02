Inter, la firma è sempre più vicina: Marotta sborsa 5 milioni all’anno

Buone notizie per l’Inter. Marotta si è deciso ad aprire il portafogli e la trattativa adesso è ad un passo dalla conclusione.

Dopo settimane di trattativa la firma appare sempre più vicina. L’Inter si è decisa a compiere un importante passo in avanti, arrivando fino alla cifra di 5 milioni l’anno. Un’offerta difficilmente rinunciabile.

In questo modo Marotta, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è riuscito a convincere Ivan Perisic a firmare il rinnovo di contratto con il club nerazzurro. La stessa cifra percepita adesso, solo che adesso sarebbero compresi anche i bonus.

Il calciatore nelle ultime settimane aveva sondato il terreno, valutando diverse offerte. A quanto pare però nessuna di questo lo ha stuzzicato abbastanza, convincendolo ad abbassare le sue pretese iniziali e ad accettare a quanto pare la proposta dell’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Perisic verso la conferma: esulta Inzaghi

In questa stagione Perisic si sta confermando come una delle colonne portanti dei nerazzurri. Per il croato sono già 22 le presenze da titolare questa stagione in campionato, a cui si aggiungono anche 7 presenze in Champions League e 3 tra Coppa Italia e Supercoppa. Il tutto condito da 5 rete e 3 assist.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini senza parole: la decisione di Percassi spiazza tutti

La sua conferma di certo farà molto felice Simone Inzaghi che l’ha impiagato appunto con grande continuità. E di certo strapperà un sorriso anche ai tifosi nerazzurri che vedono la conferma di un calciatore e il non indebolimento della rosa in vista della prossima stagione.