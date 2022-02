Brutta sorpresa per i tifosi: Fiorentina, l’ufficialità gela Commisso

Una brutta notizia per Commisso e per i tifosi della Fiorentina. La decisione del Giudice Sportivo cambia le carte in tavola per il club.

Un pomeriggio non certo positivo per i tifosi della Fiorentina. La decisione del Giudice Sportivo, per quando abbastanza preventivata, di certo non sarà stata accolta bene da Commisso e dai tifosi della Viola.

Con un comunicato sul sito ufficiale della Lega, il Giudice Sportivo ha reso noto che non verrà comminato il ‘classico’ 3-0 a tavolino ai friulani per il match non giocato tra Fiorentina e Udinese. I bianconeri non si erano presentati in quanto bloccati dall’ASL dopo diversi casi di positività al Covid-19.

Si legge dalla nota che secondo il Giudice Sportivo “deve riconoscersi che la portata sostanziale del provvedimento della ASL friulana […] appare in effetti non dissimile da quella di altri provvedimenti analoghi che hanno portato questo Giudice a ritenere la prestazione sportiva impossibile per factum principis”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, niente tre punti a tavolini: i precedenti di Inter e Atalanta

La Fiorentina si vede così privata della vittoria a tavolino per 3-0. Il match non disputato dovrà quindi essere recuperato e svolto regolarmente. Una decisione in linea, come ribadito nel comunicato del Giudice Sportivo, con quanto fatto anche per altri match.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Inter, Zhang ha deciso: l’ufficialità fa esultare i tifosi

Anche i match tra la stessa Udinese e la Salernitana, oppure quelli tra Atalanta e Torino e tra Bologna e Inter erano stati dichiarati ‘da giocare’. Addirittura anche i ricorsi presentati da Atalanta e Inter, che avevano inizialmente beneficiato del 3-0 a tavolino, erano stati respinti.