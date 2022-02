Atalanta, Gasperini senza parole: la decisione di Percassi spiazza tutti

Notizie importantissime per l’Atalanta. Percassi ha preso una decisione che certamente spiazzerà Gasperini e i tifosi nerazzurri.

L’Atalanta si avvia a portare a casa l’ennesima stagione ad alto livello. In piena corsa Champions League, anche se tallonata a strettissimo giro da una Juventus rilanciata, e con buone prospettive di passare il turno in Europa League, soprattutto dopo il successo di ieri, i nerazzurri però potrebbero essere distratti da una clamorosa notizia.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport all’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso cambio di proprietà. La famiglia Percassi, che è al timone dal 2010, sarebbe pronta a valutare l’ingresso di nuovi azionisti di maggioranza.

I nuovi proprietari dovrebbero essere quelli del fondo statunitense KKR. Un fondo, quotato dal 2010 alla Borsa di New York, dal valore di 400 miliardi di dollari che in passato ha messo gli occhi anche su TIM. La trattativa, a quanto pare già in fase parecchio avanzata, potrebbe avere il suo punto di svolta proprio in questi giorni, portando ad una conclusione già nella prossima settimana.

Anche l’Atalanta a stelle e strisce: le cifre dell’affare

La trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di 350 milioni per l’85% delle quote societarie. Anche se non è escluso un ingresso più graduale del fondo KKR. In ogni caso Luca Percassi dovrebbe rimanere nell’organigramma societario.

L’Atalanta quindi si appresta a diventare il settimo club di proprietà statunitense: i nerazzurri si aggiungono ad una corposa lista di cui fanno parte anche Spezia, Milan, Venezia, Bologna, Roma e Fiorentina.