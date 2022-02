Inter, il gesto nel derby rovina Inzaghi: è ufficiale, salta il Sassuolo

Una tegola per Inzaghi in vista del Sassuolo: il tecnico dell’Inter non recupera una delle sue pedine preferite per il match con i neroverdi

La sconfitta interna con il Liverpool ha ridotto le possibilità di accedere al turno successivo di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi proverà a giocarsi le sue chance nella partita di ritorno in Inghilterra. Intanto potrà concentrarsi sul campionato dopo aver perso, almeno momentaneamente, la testa della classifica.

I nerazzurri, infatti, complici la sconfitta nel derby con il Milan e poi ancora il pareggio dell’ultimo turno con il Napoli, sono stati scavalcati in classifica dai cugini rossoneri. Domenica contro il Sassuolo si getteranno a caccia della vittoria per restare virtualmente in possesso della leadership tuttavia il conto alla rovescia verso l’incontro con i neroverdi comincia con una difficoltà.

Serie A, respinto il ricorso dell’Inter per Bastoni: il difensore salterà pure la partita contro il Sassuolo

La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello nazionale della giustizia sportiva ha respinto il ricorso presentato dall’Inter in merito alla squalifica per due giornate di Alessandro Bastoni. Il calciatore, dopo aver saltato la trasferta di Napoli, dunque sarà costretto a restare fuori pure dalla gara interna contro la formazione di Dionisi.

La sezione presieduta da Umberto Maiello, al termine dell’udienza che si è tenuta in videoconferenza, ha confermato quanto deciso dal giudice sportivo in seguito al derby con il Milan del 5 febbraio. In quel caso, il difensore di Simone Inzaghi è stato fermato per due gare “per aver rivolto al termine del match un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l’invito a trattenersi”.

Sono stati ascoltati l’avvocato Angelo Cappellini e Alessandro Bastoni dopo il reclamo presentato dall’Inter in data 10 febbraio tuttavia non vi è stato nessuno sconto ‘sulla pena’. Il difensore mancino pertanto tornerà sul terreno di gioco soltanto il 25 febbraio quando i nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro il Genoa.