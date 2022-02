“Cosi ha funzionato…”: Donnarumma ormai rassegnato, l’annuncio è chiaro

Gigio Donnarumma ormai rassegnato. L’ultimo annuncio di Mauricio Pochettino non lascia dubbi sul futuro del portiere italiano.

Quella di Gigio Donnarumma è stata una stagione non particolarmente semplice, soprattutto nella sua prima fase. Il portiere italiano, arrivato a Parigi come campione d’Europa, si aspettava evidentemente di avere maggiore spazio ed essere chiamato in causa più volte nel corso del tempo. Cosi, però, non è stato. Il motivo? Come noto, la presenza di Keylor Navas che ha portato l’allenatore Mauricio Pochettino a mettere in campo quella che è diventata “un’alternanza perfetta”.

Insomma, Gigo e Keylor si sono divisi (quasi) equamente le partite in campo, tra campionato, coppa e Champions. Se inizialmente l’estremo difensore italiano ha avuto meno spazio, col tempo l’ex Milan ha avuto sempre più fiducia da parte dell’allenatore. Qualcuno ha anche sostenuto che proprio Donnarumma sarebbe diventato un titolare fisso prima della fine della stagione. Ma l’idea di Pochettino sembra essere (ancora) molto diversa.

PSG, Pochettino chiarisce ancora su Donnarumma-Navas

La stagione del Paris Saint Germain continua con due competizioni che vedono ancora i parigini protagonisti. Al netto della rumorosa eliminazione dalla Coppa di Francia, in campionato c’è grande fiducia per raggiungere la vittoria finale, ed in Champions la vittoria di misura targata Mbappè ha dato ulteriore fiducia.

Ma per Donnarumma quel ruolo di titolare fisso sembra essere ancora lontano, nonostante le ottime prestazioni degli ultimi mesi. Lo ha chiarito ancora Mauricio Pochettino, durante la conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato: “Donnarumma o Navas contro il Nantes? Prendiamo una decisione ad ogni partita. Questa modalità ha funzionato bene dall’inizio della stagione. Con due grandi portieri è la soluzione migliore. Per domani la decisione è non è stato ancora realizzato”, le parole dell’allenatore.