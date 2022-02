Allegri gelato: Juventus-Torino, pessima notizia per il club

Un’altra assenza si somma a quelle della Juventus, in occasione del match di campionato contro il Torino.

L’anticipo del venerdì di Serie A è un grande derby, ovvero l’appuntamento con Juventus-Torino, con i bianconeri in vantaggio al 13′ con de Ligt. Una sfida importante per il campionato di entrambe le squadre: i bianconeri sono in grande risalita per la zona Champions League, mentre i granata sono a metà della classifica, superando sicuramente le aspettative di inizio stagione.

Match interessante che potrebbe essere anche l’ultima stracittadina di Andrea Belotti. Il centravanti del Torino è sul punto di non rinnovare l’accordo con i granata, poiché sulla soglia dei 30 anni è alla ricerca di una grande avventura più ambiziosa e un contratto più importante.

In tal senso, c’è il Milan sulle sue tracce, in procinto di consacrarlo come prossimo centravanti per la prossima stagione, indipendentemente dal futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Torino, fra i bianconeri assente anche Rugani

Per ciò che concerne la Juventus, invece, la squadra ha dovuto confrontarsi stasera con alcuni giocatori out, oltre a Federico Chiesa. I primi due assenti annunciati, oltre Federico Chiesa, sono stati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per problemi muscolari; Federico Bernardeschi per un’infiammazione all’adduttore; Danilo per squalifica.

LEGGI ANCHE >>> “Andrò ai Mondiali”: Argentina, l’annuncio di Aguero spiazza tutti

Dovrebbe essere stato presente, invece, Daniele Rugani in difesa. Tuttavia il giocatore si è infortunato durante il riscaldamento di Juventus-Torino ed è stato costretto a tornare negli spogliatoi. L’allenatore Allegri l’aveva inserito in formazione ufficiale, ma al suo posto ci sarà Luca Pellegrini con Alex Sandro da centrale.