Roma, emergenza assoluta per Mourinho: col Verona attacco decimato

Emergenza assoluta per il tecnico della Roma Mourinho in vista della sfida di campionato contro il Verona: attacco decimato.

La stagione, fino a questo momento, ha regalato alla Roma più delusioni che gioie: di recente, ad esempio, è arrivata l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter mentre in campionato i giallorossi (scavalcati dalla Lazio) occupano il settimo posto a quota 40 punti. Un bilancio magro, considerando quali erano le aspettative del club e della piazza dopo lo sbarco nella capitale di José Mourinho.

Domani è in programma la sfida contro il Verona (lanciato dalla rotonda vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese) e nell’occasione il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori. Gianluca Mancini, ad esempio, è squalificato mentre Stephan El Shaarawy, a causa di fastidio al polpaccio, rientrerà soltanto tra un paio di settimane.

Ma non finisce qua: Nicolò Zaniolo, infatti, si è fermato per colpa di un problema al quadricipite. Lo staff medico del club, nella giornata odierna, lo sottoporrà ad una serie di esami strumentali tesi a fare luce sulle sue condizioni ma nell’ambiente, al momento, regna una certa apprensione. In attacco mancheranno poi altri due elementi.

Roma, attacco a pezzi contro il Verona

Sia Henrikh Mkhitaryan che Eldor Shomurodov, infatti, risultano indisponibili. Si parla, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di una possibile positività al Covid tuttavia si attendono conferme in tal senso. La Roma, per cautelarsi, ha avviato un nuovo giro di tamponi: aggiornamenti sono quindi attesi a stretto giro di posta. Attacco a pezzi quindi per Mourinho il quale potrà mandare in campo soltanto Tammy Abraham e Felix Afena-Gyan.

Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Chris Smalling e Marash Kumbulla al centro della difesa, protetti ai lati da Ainsley Maitland-Niles e da Matias Vina. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Bryan Cristante e Sergio Oliveira. A sostenere la punta inglese ci penserà la batteria dei trequartisti formata da (oltre a Afena-Gyan) Lorenzo Pellegrini e Rick Karsdorp. Una formazione inedita, in una situazione di emergenza totale.