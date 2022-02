Roma, addio a sorpresa? L’agente ha già incontrato il nuovo club

Le manovre di mercato della Roma passano anche attraverso le uscite: un centrocampista di Mou è richiesto all’estero da un vecchio conoscente

Il gol di Bryan Cristante ha consentito alla Roma di riscattare un punto nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il 2-2 contro i neroverdi però è l’ennesimo passo falso di una stagione che finora non ha regalato molte soddisfazioni a José Mourinho, malgrado le premesse iniziali.

I giallorossi sono sempre più distanti dalla lotta per la Champions League e rischiano di restare fuori dall’Europa League dovendosi accontentare nuovamente della Conference. Il settimo posto attuale però è messo a repentaglio anche dalla presenza della Fiorentina, sotto di un punto ma con una gara in meno. La necessità di rinforzare la squadra in estate passa anche attraverso il bisogno di recuperare denaro mediante qualche cessione eccellente.

Roma, Monchi ha messo nel mirino Cristante: il diesse del Siviglia vuole comprare ancora il centrocampista

‘La Gazzetta dello Sport’ apre allo scenario di un addio di Bryan Cristante. L’autore del pareggio contro il Sassuolo è nel mirino di Ramon Rodriguez Verdejo detto Monchi. Il direttore generale sportivo del Siviglia vuole acquistare nuovamente il campione Europeo. La prima volta, infatti, lo comprò quando era il diesse della Roma, prelevandolo in quel momento dall’Atalanta.

Il dirigente spagnolo e il procuratore del calciatore Beppe Riso, secondo quanto riferito dalla ‘rosea’, ne avrebbero parlato durante il soggiorno andaluso dell’agente. Nella circostanza si è discusso pure di un eventuale ritorno in Italia del Papu Gomez al termine della stagione.

La Roma per Cristante chiede 20 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe anche una discreta plusvalenza ai giallorossi, dal momento che – con il contratto in scadenza nel 2024 – una grande parte della spesa compiuta è stata già ammortata.

Nei piani tattici di Julen Lopetegui, nella squadra spagnola, Cristante potrebbe ricoprire il ruolo occupato generalmente da Joan Jordan nel Siviglia. I biancorossi tenterebbero di sfruttare le doti di inserimento che lo fecero esplodere nell’Atalanta con cui siglò 9 reti in campionato in una sola stagione.