“Ma che ci andate a fare?”: Vlahovic, la reazione gela la Juventus

La Juve si ferma nel derby di Torino. Delude Dusan Vlahovic ed a sorpresa piovono le prime critiche per il serbo.

L’anticipo del ventiseiesimo turno di Serie A tra Juventus e Torino è finito 1 a 1. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo con De Ligt mentre nella ripresa il ‘Gallo’ Belotti torna al gol e vince la sfida dei bomber contro Dusan Vlahovic.

Proprio l’attaccante serbo, colpo di gennaio del calciomercato invernale bianconero, è finito nel mirino della critica e dei social per la prestazione odierna. L’ex Fiorentina ha perso quasi ogni duello contro Bremer ed ad un certo punto della gara Allegri è stato costretto addirittura alla sostituzione.

L’ambientamento del giocatore in bianconero si sta rivelando più duro del previsto e Dusan ha realizzato ‘1 gol e mezzo’ (una sua conclusione è stata nettamente deviata in Coppa Italia) in quattro partite disputate alla Juve.

Juventus, si complica la lotta alla Champions per Vlahovic e compagni

Negli ultimi minuti diversi tifosi bianconeri hanno criticato la prestazione della Juventus ed in particolare a Dusan Vlahovic, addirittura fischiato da parte dei tifosi. Quel che è certo è che ora si complica la strada verso la Champions con l’Atalanta che ha una grande chance a Firenze.

L’attacco ‘pesante’ Vlahovic, Dybala e Morata stavolta non ha funzionato e la Juve ha perso un importante occasione nella lotta alla Champions League.