Agnelli gelato, club in ansia: Juventus-Torino, è successo tre volte

Derby maledetto per la Juventus di Massimiliano Allegri che si trova in emergenza e che è sempre più preoccupata in vista della Champions.

L’anticipo del ventiseiesimo turno di Serie A vede opposti la Juventus ed il Torino in un interessantissimo derby. Il match è al momento sull’1 a 1, ma questa sfida sembra una ‘maledizione’ per la formazione di Massimiliano Allegri.

Nel corso della gara infatti il tecnico livornese ha perso per infortunio ben tre calciatori e sicuramente in casa bianconera c’è preoccupazione, soprattutto in vista degli imminenti impegni di Champions League contro il Villarreal.

Ad inizio della ripresa si è fermato per infortunio il numero dieci bianconero Paulo Dybala. Il calciatore è andato al tiro e poco dopo si è fermato chiedendo immediatamente il cambio. Secondo quanto riportato dal bordocampista di DAZN si potrebbe trattare di un problema muscolare. Dybala si è portato una borsa del ghiaccio nella zona del flessore della gamba sinistra. Dal giocatore c’erano comunque sensazioni positive in vista dei prossimi impegni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, tre infortuni in meno di un’ora

La serata non era iniziata nel migliore dei modi per la squadra bianconera: Rugani, titolare visto le indisponibilità di Bonucci e Chiellini, si è infortunato nel riscaldamento ed è stato sostituito cosi da Luca Pellegrini. Poco dopo si è verificata una situazione insolita.

LEGGI ANCHE >>> Doccia fredda per Agnelli e Allegri: Juventus, l’annuncio è netto

Proprio Pellegrini ha avuto infatti un infortunio nel primo tempo con Allegri costretto all’ennesimo cambio. Tre cambi ed una situazione di emergenza assoluta per il tecnico livornese.