“Prima a Chiesa, poi a lui…”: Vlahovic, la previsione fa tremare la Juventus

La Juventus esce dal derby contro il Torino ottenendo un solo punto da aggiungere in classifica per la corsa Champions: i tifosi rumoreggiano

La Juventus, nella serata di ieri, è venuta fuori dal derby contro il Torino soddisfatta a metà. L’unico gol segnato da Matthijs de Ligt non è bastato per ottenere la vittoria. A quello del difensore ha risposto infatti Andrea Belotti, tornato a disposizione. Un solo punto guadagnato in classifica resta, perciò, stretto ai bianconeri in ottica Champions League.

Massimiliano Allegri ha dovuto, a pochi minuti dall’inizio del match, rimaneggiare la formazione in difesa a causa di un problema muscolare accusato da Daniele Rugani. Ma il tridente d’attacco non è stato messo in discussione. Ci si sarebbe forse aspettati di più da Dusan Vlahovic, contenuto però in maniera ottimale dalla fase difensiva di Bremer anche stavolta.

I tifosi bianconeri non hanno perciò molto apprezzato il gioco proposto dal loro tecnico. Gioco che non è sembrato poi molto diverso da quello attuato nei tempi precedenti all’arrivo dello stesso Vlahovic. C’è anche chi ha criticato aspramente Allegri con una previsione non molto confortante.

Juventus, i tifosi temono che la storia ‘alla Chiesa’ ora possa ripetersi anche per Vlahovic

Ha avuto molto seguito, dunque, il tweet pubblicato da un tifoso bianconero nella serata di ieri, mentre il derby tra Juventus e Torino era in corso. Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, il bianconero ha detto la sua affermando: “Rovinato Chiesa, Vlahovic in rovina“. Parole molto dure che fanno riferimento anche a quanto mostrato da Federico Chiesa prima dell’infortunio al crociato.

Il Federico Chiesa visto durante la scorsa stagione e, ancor di più, durante gli Euro2020 non è stato a tutti gli effetti quello visto ad inizio anno tra le file della Juventus di Allegri. Partito spesso dalla panchina non ha il più delle volte avuto quell’incisività che ci si sarebbe aspettati da lui. Il timore dei tifosi juventini, ora, è che del gioco possa risentirne anche Vlahovic, in gol all’esordio ma più poi spento contro l’Atalanta e il Torino.