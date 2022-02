Serie A, tifosi spiazzati: l’ufficialità cambia tutto, cosa è successo

Arrivano importanti novità per il campionato di Serie A, già a partire da questo weekend. E’ arrivato l’annuncio della Gazzetta Ufficiale.

Il mondo del calcio ha vissuto negli ultimi mesi ed in generale negli ultimi due anni tante difficoltà a causa dell’esplosione del Covid. Cosi come nella vita di tutti i giorni anche lo sport ed in particolare la Serie A ha dovuto sottostare a limitazioni ed una di queste riguardava la capienza negli stadi.

Nelle ultime settimane, a causa del nuovo aumento dei positivi al Covid, il Governo aveva ridotto la capienza negli stadi al 50 %. Negli ultimi minuti è arrivata però la notizia che fa felice tutti i tifosi e gli appassionati non solo di calcio, ma di tutti gli sport.

La Gazzetta Ufficiale ha confermato che già da sabato 19 Febbraio (quindi domani) si torna ufficialmente alla capienza al 75 % negli stadi italiani ed in tutte le strutture sportive all’aperto.

Serie A, si avvicina la ‘normalità’: le parole della Vezzali

Si ritorna quindi alla situazione precedente allo scorso 24 Dicembre e si avvicina quindi la normalità e gli ambiti 100 % di spettatori allo stadio. Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha commentato questa situazione ed ha espresso la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Ecco le sue dichiarazioni:

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 11/2022, riportiamo le capienze degli impianti sportivi al 75% all’aperto ed al 60% al chiuso. È un risultato atteso da tempo da tutto il mondo dello sport, che ho reso possibile anche grazie alla sinergia con il Ministro Speranza e con tutte le forze parlamentari. Ora, sempre monitorando la curva epidemiologica, l’obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo”.