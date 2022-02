Sarri e Lotito tremano: Lazio, la notizia tiene in ansia i tifosi

Nella trasferta di Udine, la Lazio di Maurizio Sarri continuerà a dover fare i conti con un’assenza pesantissima

La sconfitta nel match d’andata con il Porto in Europa League costringe la Lazio a dare la caccia alla rimonta nella gara di ritorno che si disputerà giovedì a Roma.

Prima però per i biancocelesti di Maurizio Sarri si impone la trasferta di Udine, una sfida da vincere per provare a migliorare la propria condizione di classifica. Almeno al primo dei primi due incontri però la Lazio dovrà rinunciare ancora a uno dei suoi uomini copertina.

Lazio, caso Immobile: l’attaccante costretto a un lockdown domiciliare, salterà l’Udinese

L’indiscrezione è stata lanciata da ‘Il Messaggero’. Ciro Immobile non parteciperà neppure alla trasferta di Udine. L’attaccante è diventato un caso in quanto da parte della Lazio non vi sono comunicati ufficiali per chiarire la situazione.

Secondo il quotidiano romano però, a questo punto, non si tratta più di una semplice febbre. Il calciatore sarebbe infatti isolato presso il suo domicilio e non potrebbe uscire di casa. L’incubo chiamato Covid, che non ha nessuna intenzione di lasciarlo in pace in questo 2022, è tornato a bussare alla porta di casa sua a Monte Mario.

Questo malgrado i vaccini e gli anticorpi generati anche in seguito alla precedente positività. Sarri dovrà dunque arrangiarsi ancora senza di lui per risolvere un match delicato.

Il calciatore era rimasto appartato già a dicembre a causa del Covid. Il temibile virus però non lo ha fermato. Anzi, al rientro, Immobile ha segnato un gol ad Empoli, Inter, Fiorentina e Bologna e due alla Salernitana, rimanendo all’asciutto soltanto nella gara contro l’Atalanta terminata 0-0. L’olfatto realizzativo immutato gli ha consentito di impossessarsi della cima della classifica dei marcatori di Serie A. Comanda infatti con 19 reti, una in più rispetto a Dusan Vlahovic, ieri a secco nel derby con il Torino.