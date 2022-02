Napoli-Barcellona, l’annuncio spaventa Spalletti: doppio rientro in vista

Due recuperi importantissimi per il tecnico in vista di Napoli-Barcellona. Gli infortuni sono ormai alle spalle: annuncio in conferenza.

Dopo l’1-1 al Camp Nou, Napoli e Barcellona sono pronte a scontrarsi di nuovo nella super sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Chi vince passa al prossimo turno della coppa europea e si qualifica agli ottavi di finale. Luciano Spalletti e Xavi si troveranno nuovamente faccia a faccia allo stadio Diego Armando Maradona. Il match è in programma il prossimo giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00.

Diverse le assenze per entrambi gli allenatori. Mister Spalletti è sicuramente quello più penalizzato, visti gli infortuni di Stanislav Lobotka, André Frank Zambo Anguissa, Hirving Lozano.

Napoli-Barcellona, Xavi in conferenza stampa

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Valencia. Il tecnico dei blaugrana ha lanciato indirettamente anche un messaggio a Luciano Spalletti, facendo il punto sugli infortunati.

Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato durante l’incontro con la stampa: “Stiamo aspettando Depay, sta per rientrare dopo un infortunio complicato. Forse potrebbe farcela per il Napoli, o forse per la sfida contro l’Ateltico Madrid. Vediamo. La cosa certa è che quando tornerà ci darà una mano. Araujo? Salvo imprevisti, possiamo considerarlo recuperato. Dembelé giocherà titolare domani o giovedì contro il Napoli”.