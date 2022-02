L’Atalanta non vince più in campionato: al Franchi si impone la Fiorentina

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Fiorentina e l’Atalanta con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa.

Match fondamentale per entrambe le squadre, che inizia con la rovesciata di Nico Gonzalez che termina a lato. L’argentino è di nuovo pericoloso al 20′ con un colpo di testa, ma Musso para in due tempi. Al 33′ grande occasione per l‘Atalanta con Koopmeiners che entra in area di rigore gigliata e tenta la conclusione: bravissimo Dragowski a respingere con il petto in uscita.

La Fiorentina risponde sette minuti dopo con il numero di Sottil. L’attaccante esterno si accentra dalla sinitra e prova il tiro: grande intervento di Musso. Il secondo tempo comincia con l’occasione sprecata da Castrovilli, che manda alto un goloso assist di Nico Gonzalez. Al 56′ arriva il vantaggio dei viola con la rete realizzata da Piatek, bravo a sgusciare via a Demiral.

Al 60′ Koopmeiners è di nuovo pericoloso, ma il suo tiro viene ribattuto da Milenkovic. Dopo due minuti viene annullato, con la conferma successiva anche da parte del VAR, un gol a Malinovsky per un fuorigioco iniziale di Hateboer. Gasperini non è per niente d’accordo con questa decisione e viene espulso da Doveri per proteste.

L’Atalanta non riesce a pareggiare e la Fiorentina vola in classifica

Malinovsky ci riprova al 70′ con una conclusione dalla distanza: sfera che sorvola la traversa della porta della Fiorentina. Al 90′ ottimo spunto sulla corsia sinistra da parte di Pezzella, che la mette in mezzo per Dermiral ma il colpo di testa dell’ex Juventus terminato alto senza impensierire Dragowski.

Al 91′ c’è un’altra conclusione di Malinovsky: pallone che si spegne sul fondo. La partita termina con la vittoria della squadra di Italiano, che con questo successo rientra pienamente nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League, mentre l’Atalanta non sfrutta il pareggio della Juventus nel derby contro il Torino.

La classifica aggiornata

Milan 56, Inter 54**, Napoli 53*, Juventus 47, Atalanta 44*, Fiorentina 42*,Lazio 42*, Roma 41, Verona 37, Torino 33*, Empoli 31, Sassuolo 30*, Bologna 28**, Sampdoria 26, Spezia 26*, Udinese 24***, Cagliari 21*, Venezia 21**, Genoa 15*, Salernitana 14**.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno